网红能量饮料疑咖啡因含量过高 在中小学生间盛行引关注

声称有消除疲劳、补充体内水分和恢复肌肉功能的美国网红能量饮料Prime，疑咖啡因含量过高引起美国食品药品监督管理局调查。这款饮料在本地中小学生间也因网红效应极其盛行，实体店、电商和自动贩卖机均有售卖，商家也针对学生做促销。

据路透社7月10日报道，美国民主党籍参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）指Prime品牌其中一款能量饮料每罐含有200毫克咖啡因，这几乎是同类产品红牛的两倍，或约等于六罐可口可乐。

含咖啡因的Prime能量饮料瓶身标有警示，不建议18岁以下的儿童饮用，不过包装外观难以和同品牌无咖啡因款分辨。

舒默也指该产品营销主要针对孩童，过高的咖啡因含量引人担忧，他在推特贴文说：“食品药品监督管理局必须调查Prime离谱的咖啡因含量，以及它在社交平台上针对儿童的营销。”

能量饮料Prime由网红YouTube博主奧拉通吉（KSI）和罗根·保罗（Logan Paul，右）推广。（路透社）

本地供应商：饮料本地有售卖 八成受众是中小学生

能量饮料Prime由网红YouTube博主奧拉通吉（KSI）和罗根·保罗（Logan Paul）推广，所以在美国中小学生中极其盛行。因其明星效应，这款饮料在本地中小学生间也十分盛行，让人关注饮料对学生健康的影响。

一名不便具名的小学教师告诉《联合早报》，她观察到Prime的两款饮料在学生间十分流行，尤其是五六年级的学生更因崇拜这两位网红而口耳相传购买饮料。“我发现学生们了解饮料咖啡因含量高，但还是会购买。”

中学生黄宣崴（17岁）说：“弟弟的朋友曾通过电商购入这饮料，他也就跟着尝尝其中一款。” 他也说，父母对于他们喝这款饮料没有过多干涉，因为他们并不了解这个网红能量饮料的成分。

Prime的含咖啡因和不含咖啡因两款能量饮料在本地均有售卖。

供应商The SGFR Store接受《联合早报》访问时说，客户群主要是学生，其中小学生和中学生各占四成，另外两成是理工学院学生和全职国民服役人员。

供应商发言人也表示，含咖啡因的这款饮料确实不适合18岁以下孩童饮用。“不过仍有18岁以下的人尝试购买，我们会提醒他们并推荐其他饮料。”

这款饮料售价并不便宜。根据多数供应商标价显示，含咖啡因款335毫升定价约10元，不含咖啡因款550毫升约25元。

该供应商有三家实体店售卖Prime能量饮料，也在全岛各地点设自动贩卖机方便顾客购买。该饮料在各大电商平台也不时针对学生做促销。

新加坡食品局：咖啡因含量不受限 促消费者警惕

针对该款饮料是否属咖啡因超标，新加坡食品局答复《联合早报》询问时说，我国的食品条例并没有对咖啡因的使用量设限。

食品局呼吁消费者在购买食品时保持警惕，尤其是在网购时。消费者应仔细阅读食品标签上的成分说明，核查是否存在他们想要避免摄入的成分。