选举局建议总统选举候选人使用电视和社媒 不设指定竞选集会场地

选举局建议参选今年总统选举的候选人，使用电视和社交媒体平台同选民接触。当局不鼓励候选人举办竞选群众集会，也不会设指定的集会场地。

选举局星期六（8月12日）公布2023年总统选举竞选准则，强调民选总统的角色和政府不同，竞选形式理应和全国大选有根本上的差别。因此，即将举行的总统选举的主要竞选活动将在千家万户都能收看的电视上进行。

本届总统选举候选人提名日是8月22日，如果有超过一名候选人获提名，冷静日将会落在8月31日，投票日则是9月1日。

根据选举局文告，总统候选人竞选广播（Presidential Candidate Broadcast，简称PCB）已安排在8月24日与30日，通过19个电视和电台频道播出。

每一名候选人会有两次各10分钟的竞选广播时段，他们可通过四种官方语言进行。竞选广播是免费的。

新传媒也将制作和播放候选人电视访谈节目（Presidential Forum），于8月28日通过CNA播放。CNA的YouTube和脸书也将进行直播。新传媒5频道也将会于29日重播这场节目。

新报业媒体将制作视频 让候选人回答年轻国人的问题

新报业媒体也会制作视频，让候选人回答年轻新加坡人的问题。视频将以 “现场直播 “的方式录制，并于8月27日在《海峡时报》的网站和社交媒体平台推出。

文告说，竞选群众集会的性质和形式可能会造成分化，与民选总统的团结作用不符。因此，当局并不鼓励候选人举办竞选群众集会，也不会设指定的集会场地。

不过，仍有意举行竞选群众集会的候选人，须向警方申请准证之前，先取得集会地点的业主同意。基于安全和保安方面的考量，候选人可考虑在体育馆或室内场地举行集会。

准证的申请只可在提名程序结束后提交。申请必须在集会举行之前至少两天前递交。

2011年总统选举竞选期间，每一名候选人也准在指定地点举行一次竞选群众大会。2017年举行的总统选举，因哈莉玛总统未遇到竞选对手直接当选，没展开竞选活动。

总统选举法规定，候选人不得在每名选民身上花超过三角钱的竞选经费，总竞选经费也不得超过60万元，视何者为高而定。根据截至8月11日选民登记册上的选民人数，今年的选举花费限额为81万2822.10元。