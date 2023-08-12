警方：总统选举期间 公众不应传播假消息

总统选举竞选期间，公众若对任何网络贴文或内容存有疑虑，应该先求证再转发，以免散播错误或虚假的信息影响选举进行。

新加坡警察部队和通讯及新闻部星期六（8月12日）发文告，提醒公众在总统选举竞选期间应遵守的一些网上行为，以免触法。

文告指出，新加坡人有权参与有关总统选举的网络讨论，但应该避免做出一些犯法的行为，包括散播错误或虚假的信息、在网上骚扰他人，以及发贴文蓄意伤害他人的种族情感。

“在竞选期间，社交媒体和私人短信服务上将出现大量的网络竞选和公民活动。公众应该谨慎地对待他们在这段时期收到的信息和资料，提防错误信息。”

当局也提醒，一些心怀恶意的人可能在网上发布含有虚假或受人操纵的内容，包括由深伪技术生成的内容来欺骗公众和影响选举结果。若有任何疑虑，公众应该先根据官方消息核实信息，而非随意转发这些内容。

散布错误信息和假信息的公众可能抵触杂项（公共秩序和滋扰）法令，或是网络假信息和网络操纵法令（Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act，简称POFMA）。

李显龙总理星期五颁布选举令状，来临总统选举提名日为本月22日，如果有超过一名候选人获提名，投票日定在9月1日。