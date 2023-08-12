陈钦亮：我的竞选赞成者都是普通人

有意参加总统选举的职总英康前总裁陈钦亮说，他的助选团队中，赞成者包括了送餐员和私召车司机，他们代表了新加坡的大多数人。

继星期五召开记者会介绍总统选举助选团队后，陈钦亮星期六（8月12日）走访淡滨尼天地小贩中心及餐饮店。

在记者会上，陈钦亮的主要选举代理人普拉布（Prabu Ramachandran，34岁）指，另一名总统选举参选人前国务资政尚达曼的支持者都是“代表精英、体制和大机构、商会”。对此，尚达曼回应说，他的提名人、附议者及赞成者都是来自不同领域，并呼吁各方不要这么简单化地中伤任何候选人。

针对尚达曼的讲话，陈钦亮星期六受访时回应说，他尊重尚达曼的选择，但他希望让普通人来当自己的赞成者。

“尚达曼先生有他自己的选择，我不愿意置评。我会尊重他的选择。但对我来说，我希望赞成者们来自普通人。”

陪同走访的人民之声秘书长林鼎随即补充说：“近来有不少关于分散选票的疑问。但我想呼吁新加坡人，作为一个起点，不要只考虑到如果有四名候选人会分散选票，应该问自己，谁实际上有资格（竞选总统）？”林鼎也说，他有信心陈钦亮是符合竞选资格的。

陈钦亮也重申，他相信只会有一名来自体制外的候选人，即使出现两名来自体制外的候选人这种不太可能的情况，他会与对方“谈谈”。

至于为何选在淡滨尼进行第一场走访活动，陈钦亮说，这是选举团队安排的。普拉布随即补充说，其中一个原因是淡滨尼是最大的市镇之一，因此希望在最短时间内接触到更多选民。