鱼商贿赂两名超市职员逾22万 监14个月

为了卖更多鱼，鱼商七年贿赂两名平价超市职员超过22万元，星期五（8月11日）被判坐牢14个月。

他也因危险驾驶导致两人受伤，得坐牢三周，以及吊销各级驾照两年。

《新明日报》早前报道，曾是Nam Soon Sin Kee & Co其中一名合伙人的黄擎銘（59岁），共面对九项贿赂和一项危险驾驶导致两人受伤的罪行。

他早前认下其中四项罪行，余项交由法官下判时纳入考量。

被告被指在2013年至2020年间，贿赂职总平价合作社的高级组长林建国（48岁）和组长施福南（70岁）。

案情揭露，被告自1997年起，因在裕廊渔港工作认识施福南。

2013年7月之前，施福南在林建国的建议下告诉被告，若被告每个月给他们2500元，林建国将向他购买更多鱼。

被告接受对方的提议，每个月底都会在施福南住家附近的停车场，以现金方式把钱交给他，或直接把钱投入他的住所邮箱中。

控方表示，林建国随后从Nam Soon Sin Kee & Co购买了大量海鲜。

三人之间的“交易”一直持续到2020年9月才曝光，被告也随即接受贪污调查局调查。

林建国和施福南平分了Nam Soon Sin Kee & Co与其他鱼商提供的不义之财，个别获得26万1500元的贿款。

两人早前已被判刑，林建国被判入狱四年又五个月，施福南被判处三年又两个月监禁。

黄擎銘也涉及一起车祸。他开车到交界处时发现方向错误，竟违法右转，结果连撞两车后冲上中央分界堤，之后撞上交通灯和路牌才停下，导致两名司机受伤。