10万名星展客户将获交通费回扣

星展集团推出新计划，为本地10万名用户提供交通费回扣，其中月收入低于2500元者，最高每月能获得20元回扣，以协助他们应对生活费上涨的压力。

星展集团星期六（8月12日）宣布，首10万名参加计划的用户，如果每月使用星展银行或储蓄银行转账卡来支付公共交通、日常用品和购物方面花费，就可获得交通费的回扣，其中月收入低于2500元，并花费至少80元的，将能享有最高每月20元回扣。目前这一收入阶层的用户，八成已符合20元回扣标准。

与此同时，月收入低于2500元的新购房者和房贷再融资者，如果签订储蓄银行的加强版房贷配套，也能享有与建屋发展局优惠贷款利率相同的2.6%利率，并获得一年免费房贷火险。低收入者和平台工作者的星展银行Multiplier户头也能享有多三倍的存款利率，最高达每月1.8%。

星展集团预计今年投入4000万元帮助新加坡人应对生活费上涨。除了上述计划，集团也分别在今年2月和6月推出小贩餐点现金回扣计划，以及给予参与储蓄银行智能伙伴计划的学生每周2元回扣。

星展集团新加坡主管韩贵元说：“我们最近的调查发现，本地低收入家庭的开销高于收入大约1.2倍，我们探讨应如何帮助这些家庭，要帮助他们降低开销和他们所面对的经济压力。”

副总理兼财政部长黄循财星期六中午在国家发展部长李智陞、星展集团总裁高博德（Piyush Gupta）和韩贵元的陪同下，到西海岸熟食中心，同参与星展银行基金会和资讯通信媒体发展局举行的数码通识工作坊的年长者交流。

黄循财说：“我们知道大家很担心通货膨胀和物价上涨的问题，全球各国都面对同样的挑战，政府已推出了一系列计划和措施，接下来还会有额外的帮助，尤其是中低收入家庭会得到更多帮助。我们也很高兴星展集团团队响应政府号召，助低收入家庭应对物价上涨的负担...... 我们向人民保证，我们一定会帮助大家渡过这一次的难关。”