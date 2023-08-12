涉银行相关恶意软件骗案 警方逮捕10人

本地近来发生多起同银行有关的恶意软件诈骗案，警方逮捕涉案的10人，当中包括一名16岁少年。

商业事务局（CAD）和警察情报局（PID）在7月31日至8月11日期间进行的一次全岛反诈骗执法行动中，逮捕九名18岁至43岁的男子和一名16岁少年。这10人涉嫌参与一系列与银行有关的恶意软件诈骗案，另有三男三女（17岁至60岁）正在协助调查。

今年初以来，警方接到报案，称有人利用恶意软件侵入安卓移动设备，导致受害者的银行账户在未经授权的情况下进行交易。受害人点入脸书等社交媒体平台上的广告（如清洁服务、宠物美容、食品杂货等），然后在骗子的指示下，从非官方应用程序商店下载安卓软件工具包，导致恶意软件被安装到受害者的移动设备上。

随后，骗子通过电话或短信说服受害者打开其安卓手机上的辅助服务，削弱受害者手机的安全性，使骗子能够完全控制手机。骗子因此可记录受害者的每一次按键，窃取手机中存储的银行信息，并允许骗子远程登录受害者的银行应用，将 “钱骡”添加为收款人，提高支付限额并将钱转给 “钱骡”。骗子还可以进一步删除银行转账的短信和电子邮件通知，以掩盖他们的行踪。

警方提醒公众，切勿点击可疑链接、扫描不明QR码，或从第三方网站或不明来源下载应用程式。公众应只从官方应用商店下载应用。在下载任何应用程序之前，应查看下载次数和用户评论。对于任何要求提供银行凭证或汇款的请求，务必保持警惕。最后，警方建议公众打开安全设置，禁止安装未知来源的应用，从而保护自己的设备。