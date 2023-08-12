无法登录账号 星和用户无法看英超首轮联赛　

2023-24赛季英超联赛首轮多场比赛在星期六（8月12日）展开，但本地星和用户指，自晚上7时30分左右就无法通过电视或其他器材登录账户，导致他们无法观看晚上8时的第一场比赛。

星和回复《联合早报》询问时说，公司知道一些用户无法登录账户账号，并已提供额外链接给受影响的用户继续观看比赛。其他用户则依旧可以顺利登录。

新一季的英超在本地时间星期六凌晨拉开帷幕，晚上则继续首轮较量，其中晚上8时登场的是一场吸引不少球迷的比赛，“炮兵”阿申纳（Arsenal）对阵诺丁汉森林（Nottingham Forest）。

不过，多名星和用户从晚上7时30分起纷纷到星和脸书页面留言指，他们尝试登录账号后就出现网站请求超载的页面，截至晚上9时仍无法登录观看比赛。

受访球迷告诉本报，他们好不容易等到英超开踢，结果晚上的第一场比赛至今已过半，却没有办法收看比赛。

订户林明义（43岁，工程师）说：“我和家人都是阿申纳球迷，大家还买了晚餐准备边看比赛边吃饭，结果却没有办法看比赛，真的很扫兴。”

另一名订户哈山（29岁，媒体业）则说，星和上赛季最后一轮十场比赛也因为故障导致球迷错过开场的25分钟，没想到现在又发生类似事件。“我真的觉得很失望，打给客服也没有接。”