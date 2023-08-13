不包括汤东线股息 SMRT地铁税后净利仅170万元

若不包括汤申—东海岸线的股息收入，SMRT地铁在2023财年的税后净利仅为170万元，盈利率仅0.2%。

《联合早报》日前报道，汤东线第三阶段11个地铁站自2022年11月13日启用后，推高了乘客量，SMRT的汤东线子公司第一次派发股息收入给SMRT，使得公司2023财年的税后净利从上财年的1120万元激增到4250万元。

不过，由于其他营运收入减少，加上员工成本、维护费及电费增加，导致公司息税前盈利（EBIT）锐减约62％至610万元。

SMRT地铁总裁蓝晓开答复《联合早报》询问时透露，2023财年的税后净利包括汤东线子公司给予的总值4080万元的股息， 这是汤东线子公司累计了三年的盈利，也是自2020年1月31日这条地铁线通车以来，首次派息给SMRT地铁。

他说：“不包括汤东线的股息，SMRT地铁的盈利率将是0.2%。”

新加坡理工大学工程系副教授周毅博士受询时指出，SMRT地铁2023财年的营运收入增长1亿6770万元，但营运开支也相对上扬了1亿7790万元，所以不包括汤东线的盈余，SMRT地铁的盈利实质下降约1000万元。

SMRT：汤东线采纳“改善法”提高生产力

SMRT是在2017年，以17亿元的服务费，标得汤东线首期九年的经营权，竞标价比竞争对手新捷运低了约30％。

考虑到汤东线分阶段通车，初期乘客量和车资收入难以估计，为免业者推高竞标价，汤东线在启用初期，暂时改用类似公共巴士发包合约的营运模式，由政府全权承担车资收入风险，即陆路交通管理局会收取全数车资，并支付一笔服务费给经营者提供服务。

蓝晓开指出，汤东线自通车以来，便在营运、维修及服务等各方面采纳“改善法”（Kaizen）来提高生产力，进而节省成本。

一些“改善法”项目包括在本地采购符合原件制造商相同规格的空气过滤器，此举不但缩短交货周期，也降低运输费。此外，汤东线也采用内部开发的软件程序，来自动编排列车值班表，进而节省开发费。