列车信号设备短暂停电 汤东线列车故障三小时

汤申—东海岸地铁线星期六（8月12日）发生故障，近三小时后恢复正常。初步调查显示，列车信号设备出现短暂断电，因此失去信号功能。

SMRT星期六晚上10时10分在脸书贴文说，一列往伦多站方向的列车，星期六晚上7时30分左右发生故障，在兀兰和兀兰南站之间停驶，工作人员随即协助大约60名乘客步行回到兀兰站。



由于只有一条轨道可供使用，从兀兰站开往伦多站的列车须放慢行驶速度，乘客的通行时间因此加长20分钟。在这期间，SMRT为受影响的乘客提供免费巴士服务，同时促请乘客转乘其他交通工具。列车服务大约晚上10时15分恢复正常。

根据SMRT、陆路交通管理局、原件制造商——法国供应商阿尔斯通（Alstom）和日本公司川崎（Kawasaki）连夜展开的初步调查，列车信号设备出现短暂断电，因此失去信号功能，连带启动了列车的故障安全措施，使兀兰北站和兀兰南站之间的牵引供电系统跳电。

有关单位将进一步调查，以追查列车可能发生电力故障的位置。

受影响的列车是在2022年11月，汤东线第三阶段启用后开始投入服务，目前仍在保修期内。

SMRT也在贴文中，向所有受影响的乘客致歉，并感谢他们的耐心和谅解。