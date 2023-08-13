超过18万人报名参与健康SG计划

健康SG计划推出一个多月来，参与人数稳健增长，目前平均每天约3000人报名参加，至今累计参与人数约18万5000人，超过半数通过私人家庭医生报名。

卫生部长王乙康星期天（8月13日）早上到海军部村庄（Kampung Admiralty）出席第四场健康SG计划路演后，接受媒体访问，透露计划的报名进度。

健康SG计划在7月5日正式推出并接受报名。目前，可以参与健康SG计划的是60岁以上的居民，以及40岁以上的慢性病患者。

王乙康说，卫生部至今陆续发出约50万个SMS短信，邀请公众参与健康SG计划。目前，约18万5000人已报名，当中约四分之三年龄60岁以上；其余介于40岁至59岁。

已报名参与计划的公众当中，超过半数通过私人家庭医生报名；约三成自己报名；其余则是在健康SG大使以及卫生部伙伴机构的协助下报名。

王乙康也说，目前每天平均有3000多人报名。他对报名人数以稳健的步伐增加感到鼓舞。

“报名计划之后，我们希望人们和家庭医生预约第一次看诊。至今已参与计划的公众，约三分之一已这么做。”

王乙康提醒，公众完成第一次问诊后，应该按照医生的建议，注意运动和饮食，以及做体检和接种疫苗。

“总的来说，这项计划有良好的起步。前面还有相当长的路要走。很感谢所有工作人员付出的努力，尤其是私人家庭医生。超过一般的人数是由他们引入计划。我们希望继续和他们合作，协助国人保持健康。”

目前，符合条件参与健康SG计划的1200家私人家庭诊所当中，约950家已加入计划。