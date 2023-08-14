周一开盘值得关注股票

华尔街股市上星期五（8月11日）表现不一。纳斯达克指数和标普500指数各跌0.6％和0.1％，道琼斯工商指数上扬0.3％。以全周来看，纳斯达克指数和标普500指数各跌1.9％和0.3％，连续两周下跌，道琼斯工商指数上涨0.6％。

海峡时报指数上星期五失守3300点关键水平，收报3294.28点，全周微涨1.89点。

东京股市星期一（14日）开盘微升0.05％，首尔下跌0.12％。

本地股市星期一开盘值得关注股票：

1.星展集团（DBS）完成收购花旗集团在台湾的消费金融业务，双方业务在刚过去周末完成整合。

星展星期一开盘前发文告披露，花旗台湾消费金融近3000名员工已转移至星展。

完成收购之后，以资产来看，星展成为台湾最大规模的外资银行，星展台湾在贷款、存款、信用卡及投资方面领先其他外国同行。具体来看，星展台湾的消费银行客户数量增加超过一倍至逾110万，总贷款余额和总存款余额各增至320亿元和360亿元，信用卡用户增至超过300万，所管理的投资资产增至逾120亿元。

2.宏利房地产投资信托（Manulife US REIT）盘前发布截至6月底2023上半财年业绩显示，可派发收入同比下跌17.4％至3794万美元（5137万新元），信托暂停今年上半年派息，其中一个原因是信托的现有贷款因为随着估值变化而出现违约。

3.福根集团（Frencken）截至6月底2023上半财年业绩显示，净利同比锐减53.8％至1207万元，营收同比跌9.7％至3亿5103万元。