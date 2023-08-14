德物流公司德铁信可投资逾1.5亿元 在本地设新物流设施

德国物流公司德铁信可投资超过1亿零600万欧元（约1亿5695万新元）在本地打造红狮二期物流设施项目，预计2025年上半年完工。

红狮二期项目坐落在淡滨尼物流园区（Tampines LogisPark），为支持新项目运营，德铁信可计划在未来七年内，在本地招聘超过600名员工，行业涉及程序自动化、数据分析和数码转型等领域。

同时，红狮二期也将与一期相同，将成为一个提升公司员工技能和技能的平台，实现全自动化和机器人技术的工作环境。

代交通部长兼财政部高级政务部长徐芳达星期一（8月14日）在德铁信可（DB Schenker）的红狮二期（RedLion2）动工会上演讲说，在地缘政治紧张局势升级和后疫情时代，新加坡将加强与地区和世界的连通性，抓住全球供应链转变带来的机遇。

他说：“随着各地中产阶级需求增加，以及企业对降低风险和实现多元化的需要，东南亚的制造能力正在迅速扩大。这使区域的物流服务需求相应地出现增长。为此，新加坡将加强与区域和世界的连通性，提高在全球分销和转运中心的竞争力。”

徐芳达指出，许多物流公司和他们的分销中心选择在本地设立，除了营商环境友好、政治制度稳定和法制健全外，自由贸易协定网络广泛和高素质的劳动力也是吸引企业来此开展业务的重要因素。

红狮二期将通过天桥与德铁信可现有相邻的物流设施新加坡物流中心3连接起来。连接后的物流园区达120万平方英尺，拥有如智能输送系统、自动存储和检索系统以及自动引导车辆等先进的自动化解决方案。

新设施将为半导体和医疗保健行业提供高附加值的物流解决方案，以支持把本地发展成为全球制造业中心的目标。

此外，红狮二期获得了美国绿色建筑委员协会授予的能源与环境设计先锋（LEED）和建设局的绿色建筑标志白金奖认证（BCAGreenMark Platinum）认证。为鼓励创新，集团还设立了“Sandbox”作为红狮二期的孵化器。通过与本地中小企业合作以加快实施生态系统中的可行性试验。