新加坡股市周一早盘跌1.89%

华尔街股市上星期五（8月11日）表现不一，加上中国经济复苏前景暗淡，亚洲股市星期一（14日）早盘普遍下跌。新加坡海峡时报指数低开，截至中午报3232点，下跌62.38点或1.89％。

占海指权重最大的三只银行股皆下跌，给本地股市造成下行压力。华侨银行（OCBC）跌幅最显著，下跌4.51%至12.49元，大华银行（UOB）和星展集团（DBS）各跌1.42％和1.31％，报28.57元和33.18元。

香港股市下挫2.43％，深圳、上海、首尔、东京、悉尼和台北股市的跌幅介于0.92％至1.73％。

本地股市全场成交量6亿零242万股，总交易额5亿2102万元。上升股164只，下跌股386只。

30只海指成分股跌多升少，仅有新科工程（ST Engineering）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）逆势上涨， 各涨1.32％和0.6％，报3.83元和1.69元。

辉立nova市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）说，中国近期发布经济指标反映中国经济复苏前景暗淡，为亚洲股市带来不确定性。

SPI资产管理公司交易和市场策略主管英尼斯 (Stephen Innes) 告诉彭博社，中国经济增长的两个主要贡献——出口和房地产，正在经历重大挫折，并对当地和更广泛的亚细安风险市场产生负面影响。

主板挂牌的本地上市公司永科控股（AEM Holdings）和翱兰集团（Olam Group）早盘一度各跌9.7％和6.9％。这两家上市公司上星期五发布最新业绩表现欠佳，前者今年上半年净利同比锐减76.2％至1971万元，后者则同比大跌88.8％至4796万元。截至中午，永科控股报3.13元，跌8.48％；翱兰集团报1.23元，跌6.11％。