本地逾四成民众认为 总统选举结果对生活影响不大

调查显示，逾四成新加坡人认为，总统选举结果对他们的日常生活影响不大，甚至毫无影响。但年轻的Z世代（21至24岁）却有不同看法，近八成认为选举结果将对社会产生适度和极大影响。

市场调查公司Milieu Insight今年7月，就我国总统选举向1000名21岁及以上的新加坡人展开调查。

调查对象分四个年龄层：婴儿潮世代（57至75岁）、X世代（41至56岁）、Y世代（25至40岁）和Z世代（21至24岁）。

根据调查，新加坡有一半人口（48%），对即将举行的总统选举似乎漠不关心；对选举满怀希望的则占了三成。

值得注意的是，对选举怀抱希望的年长者比率，比年轻人高。41至75岁的受访者中，36至38%充满希望；21至40岁的受访者中，约24%对选举有盼头。

1000名受访者中，认为选举结果对生活影响不大，甚至没有影响的占了44%；认为选举结果对社会产生适度至极大影响的Z世代，则占了76%。

针对理想总统的特质，多数受访者以品格与能力为重，认为总统需要有的关键品质，包括要有一颗为民服务的心（72%）、具备人品和原则（60%），以及有“接地气”的能力（58%）。

除了这些品格特质，新加坡人还看重未来总统是否具备“硬”技能，包括要对经济议题娴熟（48%）、工作经验（31%）以及良好的从政经历（29%）。

新加坡宪法规定，总统必须无党派，但调查发现，近半（49%）受访者不介意总统候选人保有政党关系，条件是候选人必须有效地区分他们的政党关系与总统的角色。

李显龙总理已于8月11日颁布选举令状，来临总统选举提名日为8月22日。如果有超过一名候选人获提名，选举官将宣布投票日为9月1日。