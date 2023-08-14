大熊猫叻叻两岁了！就快离开妈妈独立生活

首只在本地出生的大熊猫叻叻两岁了！河川生态园特地为叻叻举办了生日派对。叻叻也将在接下来几个月，和妈妈嘉嘉分开，开始独立生活。

2021年8月14日出生的大熊猫叻叻转眼已满两岁，它出生时仅200克，如今的体重已达65公斤。

河川生态园星期一（8月14日）早上就开始为园内这个“小明星”两岁生日派对做足准备。工作人员特地为叻叻准备了丰盛的食物如甘蔗、番薯、葡萄和桃子等，还有解暑的冰块，当然还少不了插着数字“2”的三层高竹筒蛋糕。

约上午10时，圆滚滚逗趣的叻叻进入了竹林。它好奇地缓缓走向食物和蛋糕，用鼻子探了探眼前的食品，再轻轻舔起了冰块。叻叻的动作甚是可爱，让现场的公众和粉丝乐开了怀。约10多分钟后，妈妈嘉嘉也出场陪同叻叻庆生。

出生时仅200克，如今叻叻的体重已达65公斤，圆滚滚非常可爱。（林明顺摄）

因大熊猫本是独居动物，叻叻已开始表现独立的迹象，能独立进食、休息和玩耍。园方也开始为叻叻与妈妈嘉嘉分开生活做准备。

万态保育集团在文告中说，为帮助叻叻和嘉嘉安全地过渡到独自生活的日子，护理团队一直在训练叻叻，让它能住入一个与妈妈分隔的私人巢穴，以培养它独立生活的能力。团队也正与中国专家密切合作，为叻叻下一阶段的生活做准备。

园方预计，叻叻将能在接下来几个月内与嘉嘉完全分开，到时大熊猫母子会分别在不同时间段与公众见面；叻叻出场的时段为上午10时至下午2时，嘉嘉则是下午2时至傍晚6时。

妈妈嘉嘉（前）也出场陪同叻叻庆生。叻叻也将在接下来的几个月内与嘉嘉完全分开。（林明顺摄）

特地请假来给叻叻庆生的符玮恬（银行经理）穿着印有叻叻图像的T恤，早上10时准时到场。

她受访时说：“叻叻出生后，我就买了年票，时常来看它。也是因为它，我才会开始注意别的熊猫，发现熊猫其实很可爱，和人类很相似。

“今天蛮开心的，因为我也知道它两岁后就要回中国了，难免会有一点伤心，所以趁它还跟妈妈在一起，我就来看看它们。”

大批民众特地前往河川生态园参加叻叻的两岁生日派对。（林明顺摄）

已开始讨论叻叻回返中国的事宜

根据协定，凯凯和嘉嘉在本地诞下的大熊猫属中国所有，两岁时须送返，参与大熊猫繁殖计划。当局已开始讨论叻叻回返中国的事宜。

配合叻叻的生日， 河川生态园会举办与熊猫相关的不同活动，公众可浏览网站www.mandai.com/LeLeTurnsTwo查看详情。