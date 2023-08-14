拟为平台人员辟新工作者类别 人力部展开公共咨询

政府拟议把提供召车和递送服务的平台人员，归纳成新的工作者类别，与“雇员”和“自雇人士”有所区分。

人力部星期一（8月14日）发文告说，即日起展开公共咨询活动，邀请公众就平台运营商的权责，以及平台人员的安全和权益等相关问题，提出意见。

人力部在公共咨询文件中说，新的工作者类别将让平台人员和非平台自雇人士，更容易理解各自享有的法律保护和援助计划。

人力部也探讨扩大工作场所安全与卫生法令的涵盖范围，让平台人员也像“雇员”和“自雇人士”一样得到保护，即强制平台经营商承担他们安全与健康的法律责任。

现有法令规定公司必须为雇员或与公司有合约的自雇人士负起“合理可行措施”，确保他们的安全与健康。

除了平台人员，人力部也希望针对其他几个方面，征询公众看法：平台运营商（platform operator）的定义、平台工作的分包情况和权益，以及平台运营商对平台人员应承担的安全和健康责任。

以平台运营商的定义为例，人力部提议，业者须符合三项定义：

平台运营商通过自动化方式，收集大量数据为顾客和平台人员进行配对；

平台运营商以这类配对服务作为商业模式，并从消费者获得任何形式的付款，包括佣金，以补偿平台人员提供的服务；

平台运营商对平台人员有很大的管理权。

人力部2021年9月成立平台人员咨询委员会，就三大重点，即平台人员的退休与住屋保障、工伤赔偿和代表权，探讨如何加强平台零工的保障及更好地代表他们。

咨委会经过一年多，向超过2万名包括平台人员和平台公司的利益相关者收集反馈后，去年11月23日正式提呈建议。

政府采纳的建议包括：平台公司须按工伤法令给予平台人员同等赔偿、30岁以下平台人员须开始缴交公积金，以及平台人员在新代表框架下，成立组织以代表他们争取权益。

为期三周的公共咨询活动详情，发布在民情联系组（REACH）网站：go.gov.sg/publicconsultpwbill。有意提供意见者，可在9月4日傍晚6时前上网提交。