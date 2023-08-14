男子私吞干妈钱 判监上诉被驳回

妇女坠爱情骗局沦为钱骡，借干儿子的银行户头接收2万元赃款，干儿子却私吞，经审讯后被判坐牢10周。干儿子不满上诉，法官维持原判。

46岁的苏汉雄是一名私召车司机，他面对一项失信罪，他不认罪，经审讯后被判罪名成立，去年被判坐牢。苏汉雄不满裁决和刑罚，提出上诉。

《新明日报》早前报道，受害人谢琴海是被告的常客，被告常送她去洗肾，并接她回家。两人逐渐熟络后，谢琴海认被告为干儿子。后来，谢琴海坠入爱情骗局，为了“情郎”，找被告借出银行户头收下2万元赃款。

2018年10月4日，谢琴海通知被告钱已过账，不断催促被告提钱给她，但被告一再拖延，还称银行户头被冻结。最终，谢琴海在朋友劝说下，于10月7日报警。

被告在审讯时辩称，他早已于同年10月5日下午5时，在谢琴海住家对面的咖啡店将2万元交给她。

控方则指，谢琴海于10月5日下午5时乘坐另一辆私召车回家，下午5时09分到家后就没再出门，不可能与被告见面。附近电眼画面也拍到，谢琴海返家后就没再出门。

星期一（8月14日），被告在高庭通过代表律师向法官提出申请，希望能呈上新证据。证物是一则洗肾中心的电邮，提到谢琴海10月5日下午4时19分完成洗肾。律师想借此证明被告于10月5日曾与谢琴海见面还钱。

法官则指出，电邮无法证明谢琴海几点到家，也无法协助法官针对案件作出任何判断，拒绝了申请，维持原判。（人名译音）