国庆群众大会8月20日举行 zaobao.sg将提供即时报道

李显龙总理星期天（8月20日）发表国庆群众大会演说，这场在宏茂桥的工艺教育学院总部举行的群众大会将通过电视、电台和网络平台直播。

总理公署星期一（14日）发文告说，李总理将在20日傍晚6时45分和7时，分别以马来语和华语发表演讲，并从晚上8时起发表英语演说。

本地各语言电视频道和电台将直播国庆群众大会。

zaobao.sg也将通过网站、应用和各社交媒体平台，为读者提供即时报道并制作网络特制内容，让读者掌握当天的重要政策宣布。

公众可通过总理公署YouTube频道、李总理脸书页面、民情联系组（REACH）脸书页面、mewatch.sg和CNA网站等收看。

公众也可从李总理脸书和推特页面阅读有关群众大会的即时信息，并通过在脸书贴文和推文加入话题标签（hashtag）#ndr2023或#ndrsg，参与网络讨论。

错过直播的公众，8月21日起可通过总理公署YouTube频道或网站收看视频。

自1966年起，我国历任总理通过国庆群众大会，向全民说明国家发展及挑战。

李总理今年在国庆献词中说，政府将调整组屋政策，确保政策公平和包容，同时完善公积金制度，确保年长国人有足够公积金储蓄养老。

李总理会在国庆群众大会上就政府准备调整组屋政策，以及为公积金存款仍不足以养老的年长员工提供额外援助等方面的计划，做进一步说明。