陈钦亮：对资产管理有信心 不是反体制的总统候选人

有意参选总统的职总英康前总裁陈钦亮，对自己在资产管理和投资方面的经验有信心，并指职总英康在他执掌时，公司资产从2800万元，增至170亿元。

他说：“这30多年来，管理资产非常重要。我有一些关于长期投资、安全投资的原则，以维持良好的长期回报。比起新加坡政府投资机构（GIC），我认为我的经验有过之而无不及。”

另一名有意参选总统的GIC前首席投资官黄国松，星期天（8月13日）在新加坡黄氏总会与约30名会员和来宾交流时说，陈钦亮和另一名准候选人吴振华，对管理国家储备缺乏了解，不如自己和前国务资政尚达曼一样，在这方面拥有的经验。

陈钦亮星期一（14日）早上走访盛港广场的熟食中心时接受媒体访问。他以过去掌舵职总英康的经验，回应黄国松的评论。

陈钦亮说：“我知道如何增加资产。这非常重要，因为这是100万新加坡人的储蓄。我非常认真地管理这些储蓄，并让它不断增长。当然，这不全是我的功劳，（也是因为）新加坡经济增长了，但你还是需要谨慎、明智地管理（这些资产），才能取得成果。”

邀反对党员助选 陈钦亮：我不是反体制

问及助选团队里有反对党成员，是否意味着他是反体制的总统候选人，陈钦亮说：“我只想独立于政府，但我想与政府合作，因为要想改变现状，就不能有对抗。对抗不会带来成果。”

他说，政府必须聆听不同的声音，他想要做的是把人民的声音传达给政府，包括非执政党的声音。

“我希望呼应广大人民的声音，使政策的制定更加平衡，而不只是考虑到一方。只有总统和总理之间真诚地合作，才能做到这一点。因此，我不打算参与政治，因为政治不能解决问题。即使是政府也不能玩弄权术（play politics）。我们应想办法解决人民面临的问题，包括生活费、房屋价格、就业保障等。”

陈钦亮走访熟食中心和湿巴刹时，赠送小礼物给民众，包括数独（Sudoku）游戏簿、拼图玩具，以及一本由他出版关于保险的书。他也为民众签名。

陈钦亮星期一（14日）早上乘搭地跌从榜鹅站前往多美歌站，并从车厢的一端走到另一端，与乘客互动。（海峡时报）

之后，他乘搭盛港轻轨列车绕一圈，接着再乘搭地跌从榜鹅站前往多美歌站，在车厢内与乘客互动。