海水养殖中心明年翻新 改造成为重点研究园区

成立20年的海水养殖中心，预计明年初起分阶段进行翻修和提升工程。它将成为新加坡水产养殖的重点研究园区，并推动我国成为国际水产养殖领域的合作和知识交流中心。

新加坡食品局去年制定了“水产科技园”蓝图（AquaPolis），来规划水产养殖未来的研发方向。坐落在圣约翰岛上的海水养殖中心（Marine Aquaculture Centre）会是我国水产养殖研究的核心设施。

建工程预计耗时两三年完成，由于工程将分阶段进行，海水养殖中心在这期间仍会继续运作。

食品局城市食品科技署（水产养殖）署长江俊辉博士受访时说，中心会装置更多循环水产养殖系统，供进行各种实验使用，例如测试不同的养殖密度如何影响鱼的生长。此外，中心也会兴建隔离设施，来隔离从其他地方带入岛上供研究用的鱼类。

成立于2003年的海水养殖中心星期一（8月14日）举行成立20周年座谈会。

人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生为活动致辞时说：“海鲜是我国农业食品领域的优先发展领域，因为它是我们可以高效且可持续生产的优质蛋白质来源。”

自成立初期，海水养殖中心对本地水产养殖业的发展做出了宝贵的贡献。他说，在下一个阶段的发展，中心将在国际水产养殖领域扮演更吃重的角色，作为合作和知识交流的中心，与国际社群分享和向它们学习全球最佳的作业方式。