南北与东西线明年采用Overwatch系统 减少地铁耽误

地铁环线利用人工智能更迅速和精准地锁定受影响列车的实时位置，按停车时长重启停顿最久的列车，少于五分钟的延误次数随之减少三成。到了2024年底，南北与东西线也会采用这套系统。

称为“Overwatch”的系统采用视频分析和人工智能等科技，让控制中心职员第一时间确定并通过屏幕得知哪列列车最先停下，以及停了多久。

系统探测到列车突然停下或切换驾驶模式时，职员会收到警示，可立即查询情况。系统也会提议在哪个路段让列车掉头，确保地铁线其他路段的载客服务不受影响。

自地铁环线于2020年率先实行系统以来，环线的可靠性显著提高，少于五分钟的延误次数减少了30％。

2021年，环线列车平均每行驶182万6000公里就有一起超过五分钟的延误事故。截至去年9月，环线每行驶244万7000公里才有一起超过五分钟的延误，明显更可靠。

交通部兼永续发展与环境部高级政务部长许连碹博士星期一（8月14日）在金泉车厂正式启用系统。她说，维持良好、可靠且经济可持续的地铁服务，不能止步于基础建设的升级与维护，也需要投资创新科技。陆路交通管理局正与公共交通营运商密切合作提高整体可靠性与效率。

到了2024年底，南北与东西线也会采用Overwatch，提高地铁服务整体的可靠性。SMRT也正在为新系统申请专利。

SMRT地铁有限公司总裁蓝晓开说，研发和使用人工智能等前沿科技系统是SMRT数码转型的举措之一，有助提高地铁的可靠性，并使运营事倍功半。

陆路交通管理局公共交通组副总署长林祥忠说：“SMRT利用人工智能和视频分析等科技以更有效地发现和应对营运问题，令人鼓舞。”