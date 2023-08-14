新智签谅解备忘录 就碳交易和碳定价合作

新加坡和智利星期一（8月14日）签署谅解备忘录，就碳交易和碳定价领域展开合作。

贸工部星期一发文告说，贸工部常任秘书（发展）马宣仁医生，以及智利外交部外交政策秘书长韦齐希（Alex Wetzig），在新加坡签署这项谅解备忘录。韦齐希正在我国进行访问。

根据谅解备忘录，新智两国将依循《巴黎协定》有关条款，就交换碳信用（carbon credits），以及相关碳交易市场措施等领域展开合作。

这包括探讨互惠互利的合作项目，以及针对碳管理服务和开发碳交易生态等方面，交换最佳实践方案。两国也会研究与第三方国家一起探讨碳交易市场方面的合作机会。

马宣仁说，新加坡和智利享有融洽且长久的双边关系，双方致力通过合作推展气候行动以及落实相关目标。

“我们希望这项协议能为新智两国迎来更多气候投资，以及让双方在绿色经济领域开创就业机会，并且促进科技方面的合作。”

新加坡希望最迟在2050年达到净零碳排放目标，并且致力与志同道合的国家合作推动气候行动。

我国与不丹、柬埔寨、哥伦比亚、多米尼加共和国（Dominican Republic）、加纳（Ghana）、肯尼亚、蒙古和越南等国，也签署类似的谅解备忘录或意向书。