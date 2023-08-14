黄循财：首要任务是加强社会资本和互信

接连出现负面政治事件后，人民行动党必须反思并从事件中学习。副总理兼财政部长黄循财说，人民和行动党政府之间仍保持高度信任，他的首要任务是加强社会资本和互信，好让行动党在下一届选举继续争取选民的委托。

黄循财星期一（8月14日）在“重新创造命运：李光耀先生诞辰100周年会议”上，与美国有线新闻网（CNN）《全球公共广场》节目主持人法里德·扎卡里亚（Fareed Zakaria）对话。扎卡里亚问他，在近期出现部长涉入贪污调查、前议长议员因婚外情辞职等事件后，如何提升行动党的形象。

黄循财指出，政治空间的角逐会与日俱增。在近期的事件后，行动党必须反思，从事件中学习和成长，并尽全力赢得新加坡人的信任。

“民众和民选政府、和行动党之间的高度信任还是在的。我的首要任务是加强社会资本和信任，确保我们在下一次大选，能继续赢取新加坡人的信心和委托。”

被问到是否担心新加坡政治走向民粹主义时，黄循财说，在信息唾手可得、人人都能自诩为专家的世界里，这样的压力总会存在。

“不过我们仍有很大的空间，制定好的政策，这些政策不只为短期服务，也在长期为新加坡带来好处。”

他也指出，随着思想空间的竞争越来越激烈，要制定每个人都赞同的政策越来越不容易。

“做出的每项决定，会有人反对和批评。但作为团队的领导，对我来说重要的是，什么决定是合理的，什么决定在当下和长远对新加坡和新加坡人来说是正确的，并且要向民众解释，说服大家这是对的事。”