本地首个包容残障服务中心启用

坐落于淡滨尼西民众俱乐部的首个包容残障服务中心投入服务，居住在淡滨尼和勿洛的残障者，今后可就近参加休闲活动和课程，掌握新技能。中心也为看护者提供培训和喘息看护（respite care）服务。

配合2030年加强残障服务总蓝图，政府早前宣布设立包容残障服务中心（Enabling Services Hub），方便残障者在住家附近获得支援服务，并让他们有更多机会参与社区活动。

这个由新加坡协助残障者自立局（SG Enable，简称新协立）与志愿福利团体SPD（前称体障人士协会）合作设立的包容残障服务中心星期一（8月14日）开幕。中心服务的对象为年龄介于19岁至60岁的残障人士，包括体障、听障、视障、智障和自闭症患者。这些残障者须是居住在淡滨尼或勿洛的本地公民或永久居民。

包容残障服务中心的团队今年初已开始接触这两个社区的残障者与他们的看护者，以了解他们的需求。目前，残障者不仅能到中心参加数码技能培训、理财和美术等课程，学习生活技能，还有机会到附近的图书馆当义工。中心也为看护者提供看护方面的援助和培训，以及喘息看护服务，让他们有时间休息。

一些活动如快走和有氧运动等，也会开放让一般居民报名参加。中心将继续同社区伙伴，包括人民协会、学校和图书馆合作策划更多种类的活动和服务，让居民与残障者一起互动，从而增进彼此的交流。