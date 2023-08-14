联达科技指四名股东要求召开特大无效

联达科技（ASTI Holdings）指四名股东要求召开特别股东大会来取代现有董事，以及召开这场特大本身都是无效的，它呼吁股东不要理会这场无效的特大，而是出席公司于8月31日举行的2021财年常年股东大会。

联达科技股东黄耀南和另三名股东定于8月22日上午在Marina One召开特大。他们今年来已第二次尝试召开特大，这次他们要撤除全部五名董事，由他们提名的五人取代。不过，这项提案遭到联达科技反驳，公司星期一（8月14日）发表声明说，经过咨询公司律师，这四名股东要求召开特大的做法违反了公司章程。

与此同时，这四名提议者没有根据公司章程向所有股东发出召开特大的通知，也没有通知审计师。

联达科技说，这四名股东是在泰国挂牌公司Capital Engineering Network（下称CEN）为首的财团Prospera Alliance（下称Prospera）提出认真有诚意的退市要约（exit offer）后，做出这项第二次要求召开特大来替换董事会的尝试。Prospera已表示对这项撤除全部现有董事的提案深感担忧，并且会重新评估落实退市要约的可行性。

半导体生产设备制造商联达科技是在新交所主板挂牌。它被列入新交所观察名单已超过四年，去年被令除牌，随后股票停牌至今已一年，仍未谈成退市要约。

针对联达科技发出的声明，这四名提案者星期一做出回应时，断然拒绝联达科技称他们违反了公司章程的相关条例的说法。他们指出，已在7月31日，根据联达科技提供的股东名单，把特大的通知发出给所有股东，并且在《海峡时报》和《联合早报》刊登通知广告。

他们指出，如果任何股东有疑问，可在8月16日出席由新加坡证券投资者协会（SIAS）促成的对话会。

根据联达科技最后一次发布的年报（2020年），公司股东超过8000人。公司股票一年前停牌，黄耀南通过私下交易，持股比率从停牌前的6.9％增至目前接近12％。

8月22日特大的议案，还包括寻求股东批准委任黄耀南、苏博庆、蓝国威、招伟燊和叶卓燊为董事，获选后黄耀南和苏博庆将担任执行董事，其余皆为独立董事。