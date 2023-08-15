美国科技股的强劲表现推动美国星期一（8月14日）隔夜股市全面上扬。纳斯达克指数领涨1.05％，标普500指数和道琼斯工商指数分别上涨0.57％和0.07％。

亚太股市星期二（15日）开盘时都上涨，东京领涨0.81％，悉尼起0.32％。

新加坡海峡时报指数星期一下跌46.58点或1.41%，闭市报3247.70点。

以下是星期二值得关注的股票：

1. 全民牙科（Q & M Dental）截至6月底的上半年业绩显示，净利下滑46％至533万元，每股盈利为0.56分，低于去年同期的1.05分。集团宣布派发每股0.16分的中期股息，派息日为9月13日。集团营收减少4％至8714万元，其中核心医疗保健业务的营收下滑1％至8330万元。集团的息税折摊前盈利（EBITDA）下跌16％至1847万元。

2. 联营公司奥新全民口腔集团（Aoxin Q & M Dental）发布截至6月底的上半年业绩，净亏损从去年同期的336万人民币减少至115万人民币，每股亏损从去年同期的人民币0.66分减少至人民币0.23分。集团营收为8057万人民币，同比增加23.7％。

3. 英诺特（Innotek）发布截至6月底的上半年业绩显示，集团转亏为盈，取得343万元的净利，每股盈利为1.49分。集团上半年没有派发股息。集团营收为9286万元，同比增10％，主要因为办公室自动化（Office Automation）和新兴领域的营收增加。

4. 海峡贸易公司（Straits Trading Company）发布截至6月底的上半年业绩，净利跌97.8％至1489万元，每股盈利3.3分，远低于去年同期的155.5分。公司上半年没有派发股息。公司总营收减少12.7％至2亿3580万元，息税折摊前盈利跌89.2％至7872万元。

5. UMS控股（UMS Holdings）发布截至6月底的上半年业绩，净利下跌27％至2897万元，每股盈利从去年同期的5.93分减少至4.32分。集团派发每股1.2分的中期股息，派息日为10月26日。集团营收为1亿5513万元，同比跌9％。