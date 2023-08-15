七成本地中小企业预计今年收入会与去年持平或减少

李蕙心

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发布 / 2023年8月15日 10:44 AM
新加坡中华总商会会长高泉庆在中小型企业大会上呼吁中小企业和商业领袖勇于迎难而上，摆脱逆境，变得更加强大。（李蕙心摄）
新加坡中华总商会会长高泉庆在中小型企业大会上呼吁中小企业和商业领袖勇于迎难而上，摆脱逆境，变得更加强大。（李蕙心摄）

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本地企业对今年的业绩展望信心不高，只有35%企业预计今年的收入会高于去年。多数企业面对经营成本上涨、缺乏人手和经济不确定所带来的挑战。

新加坡中华总商会（SCCCI）会长高泉庆星期二（8月15日）举行的中小型企业大会上公布年度商业调查报告。初步调查结果显示，35%受访企业预计今年的收入会和去年相同，另有30%认为今年的收入会减少。

77%企业表示，它们面对经营成本上升的难题。预计今年能有盈利的企业也同样多达77%，但其中一半认为，盈利会比去年少。

多达73%的企业表示，经营成本高涨是它们面对的最大挑战，缺乏合适的人员（53%）以及经济前景难料和海外政治情况（32%）也是本地企业非常关注的问题。

虽然多数企业都明白，它们需要转型，但它们面对的问题包括：公司内部缺乏相关专业知识和资源（51%），而转型结果难料（36%）。此外，员工未做好转型准备，让公司难以推进转型计划（25%）。

政府积极协助本地企业转型，大约70%受访企业曾向政府申请援助并从中受惠。它们认为，最实用的主要是数码与采用科技、人力雇用和培训，以及应对高涨经营成本的援助计划。

高泉庆指出，虽然短中期内商业展望充满挑战，但若中小企业充分展现勇气、力量和坚毅，必定会有让它们把握和探索的商机。

他说：“现在的世界面对前所未见的挑战，如地缘政治紧张关系、保护主义高涨和通货膨胀压力，以及迅速进步的科技导致颠覆性的转变。因此为公司增值，并与时俱进比以往更重要。企业和商业领袖必须勇于迎难而上，变得更加强大。”

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