七成本地中小企业预计今年收入会与去年持平或减少

本地企业对今年的业绩展望信心不高，只有35%企业预计今年的收入会高于去年。多数企业面对经营成本上涨、缺乏人手和经济不确定所带来的挑战。

新加坡中华总商会（SCCCI）会长高泉庆星期二（8月15日）举行的中小型企业大会上公布年度商业调查报告。初步调查结果显示，35%受访企业预计今年的收入会和去年相同，另有30%认为今年的收入会减少。

77%企业表示，它们面对经营成本上升的难题。预计今年能有盈利的企业也同样多达77%，但其中一半认为，盈利会比去年少。

多达73%的企业表示，经营成本高涨是它们面对的最大挑战，缺乏合适的人员（53%）以及经济前景难料和海外政治情况（32%）也是本地企业非常关注的问题。

虽然多数企业都明白，它们需要转型，但它们面对的问题包括：公司内部缺乏相关专业知识和资源（51%），而转型结果难料（36%）。此外，员工未做好转型准备，让公司难以推进转型计划（25%）。

政府积极协助本地企业转型，大约70%受访企业曾向政府申请援助并从中受惠。它们认为，最实用的主要是数码与采用科技、人力雇用和培训，以及应对高涨经营成本的援助计划。

高泉庆指出，虽然短中期内商业展望充满挑战，但若中小企业充分展现勇气、力量和坚毅，必定会有让它们把握和探索的商机。

他说：“现在的世界面对前所未见的挑战，如地缘政治紧张关系、保护主义高涨和通货膨胀压力，以及迅速进步的科技导致颠覆性的转变。因此为公司增值，并与时俱进比以往更重要。企业和商业领袖必须勇于迎难而上，变得更加强大。”