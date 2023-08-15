中华总商会与企发局推出迈向国际计划 助企业进军中国

新加坡中华总商会与新加坡企业发展局携手推出名为“迈向国际@新加坡中华总商会”（GlobalConnect@SCCCI）的计划，帮助更多新加坡企业利用中华总商会的经验和网络，加快进入中国市场。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期二（8月15日）在中小型企业大会暨资信商业大会上讲话时，做出以上宣布。

王瑞杰说，随着我国进入下一个发展阶段，商会与商团和企业须深化合作才能前进，以保持领先地位。

他指出，我国商会与商团在产业转型蓝图（Industry Transformation Maps）转化为具体行动、支持本地企业转型的过程中扮演重要角色。

中华总商会在本地中小企业走向国际化中扮演活跃角色，尤其是进入中国市场方面。除了在中国四大城市（上海、成都、重庆和南京）设办事处，中华总商会定期为企业举办研讨会，以帮助本地企业获取最新商业展望和趋势知识。

迈向国际@新加坡中华总商会计划将推出专网，为企业提供自助资源以及有关市场投资和商业趋势的最新信息。

随着中国大湾区蓬勃发展，许多新加坡企业在当地寻找城市发展、可持续发展以及生物医药等领域的机会。迈向国际@新加坡中华总商会计划将通过广州的合作伙伴网络，为这些企业提供支持。

“迈向国际@新加坡中华总商会”计划也是迈向国际计划的一部分，后者由企发局发起。