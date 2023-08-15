空军配合开放日推出网络应用 参与公众可赢奖品

公众即日起可登入新加坡空军部队55周年开放日的数码体验网络应用，参与一系列活动，赢得乘坐军机的机会，或利用积分换取奖品和快速通关券。

空军部队今年庆祝成立55周年，面向公众的空军开放日于9月9日和10日，在巴耶利峇空军基地举行。空军星期二（8月15日）率先推出网络应用（Webapp），让观众提前参与。

今年的开放日着重采用“实体数码化”（phygital）概念，让公众通过网络应用，了解开放日的具体详情和活动时间表，并创建自己专属的网络虚拟角色，与展览互动。网络应用也推出增强现实（AR）滤镜功能，当公众用手机指向天空，空军部队军机就会出现在相框中。

公众可在8月15日至22日上传使用滤镜拍摄的照片，并备注空军的账号和#RSAF55标签，就有机会赢取乘坐空军军机的机会。公众也可参与活动获得数码代币，换取纪念品或参观机舱的快速通行券。

开放日的另一亮点，是每天两场、每次20分钟的空中表演。其中，空军将展示F-15SG型战斗机如何在短时间启动和升空，A330多用途添油运输机则扮演收到炸弹威胁的民航客机，让战斗机协助护航，直到客机安全降落。

两天开放日的开放时间是早上9时至傍晚6时，公众可从早上8时30分开始入场。除了特定项目需要预先申请门票，到访公众无需购票入场。

空军提醒公众不能驾车前往空军基地。空军已安排免费接驳巴士，在早上8时至下午4时30分，从18 Tai Seng和后港巴士停车场（Hougang Bus Park），开往巴耶利峇空军基地。回程巴士则会运行至傍晚6时30分。

公众也可搭乘90号和94号巴士，或乘德士、私召车到机场路504号的停靠点上下车。