选举局：选举期间禁政党政治影片或民调

新加坡总统选举脚步逼近，选举局和资讯通信媒体发展局提醒，任何人都不能拍摄、放映或分发政党政治影片；选举期间也不能进行任何民意调查和出口民调。同时，只有候选人或选举代理，可在竞选期发布付费的网络竞选广告。

选举局和资讯通信媒体发展局星期二（8月15日）联合发文告，就与政党政治影片、网络竞选广告、民意调查和出口民调有关的条例和禁令做出解释，提醒公众勿违法。

首先是任何人不能拍摄、放映或分发政党政治影片，这包括任何可能影响本地选举投票倾向的影片，如用戏剧或动画元素，在政治课题上误导观众。违法者可在影片法令下被调查和面控。

法律允许的政治影片类型包括，竞选活动直播录影、据实拍摄的纪录片或传记影片、透过影片介绍政纲或候选人理念，以及为新闻报道而进行的拍摄。若对影片内容存疑，可咨询资讯通信媒体发展局。

其次是网络竞选广告，非候选人或未经授权者，只能发布免费的网络竞选广告。只有候选人或选举代理，可在竞选期间，发布付费的网络竞选广告。

所有付费竞选广告须向选举官申报，并遵守现有规定，以确保问责制，并阻止外国势力通过付费广告干预选举，或绕过候选人竞选经费限制。

在冷静日和投票日，则全面禁止付费和免费的竞选广告，包括网络竞选广告。非新加坡公民，不得在选举期间参与任何选举活动，及发布或展示任何竞选广告。

最后是禁止在选举期间，展开民意调查和出口民调。文告指民调是针对选民如何投票，或选民偏好哪位候选人或可识别候选人的调查。当局规定选举期间，不得公布民调结果，或声称是民调结果的内容。

选举期间也不允许公布出口民意调查结果。出口民调是指任何阐述选民在选举中如何投票的声明，或针对已投票选民提供的讯息，预测选举结果。