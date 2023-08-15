政府提醒总统候选人 留意网安风险提防外来干预

政府提醒来届总统选举的候选人，留意潜在网络安全风险，并提防外来势力干预。

内政部、新加坡网络安全局及选举局星期二（8月15日）发布联合文告说，总统候选人在维护选举诚信上，扮演重要角色，应“加强了解外来势力干预的威胁，并提升自身的网安能力”。

文告指出，过去几年，美国和法国等国的选举，出现有关外来势力干预的报道。外来势力一般通过隐蔽和欺骗手段，损害政治主权及社会凝聚力。

文告说：“新加坡也无法幸免，但新加坡的政治应只由新加坡人决定，因此必须提防这类恶劣行为。”

政府提醒候选人采取措施，降低成为外来势力目标的风险，或不自觉中促成外来干预。政府也会对外来势力保持警惕。

文告也指出，一些国家的选举出现过中断网络、篡改信息和盗用数据等恶意网络行为。新加坡作为高度数码化的国家，应警惕任何干扰选举进程与选举公正的网络活动。

政府提醒候选人应保持良好的网络卫生习惯，确保社交媒体和个人数据等，都有完善储存和管理。候选人若发现或怀疑选举出现外来干预，或是电脑系统遭滥用，应立刻报警并通知选举局。

李显龙总理于8月11日颁布选举令状，来临总统选举提名日为8月22日。如果有超过一名候选人获提名，选举官将宣布投票日为9月1日。

目前表态参选的有四人：前国务资政尚达曼、企业家吴振华、新加坡政府投资公司（GIC）前首席投资官黄国松，以及职总英康前总裁陈钦亮。