认罪减刑指导原则出炉 按认罪时间建议减刑幅度

经一年多讨论，跨机构判刑咨询团发布《认罪减刑指导原则》，建议法庭让被控后就表明有意认罪的罪犯，最多可减刑30%。

12人判刑咨询团（Sentencing Advisory Panel）星期二（8月15日）发布文告说，认罪减刑指导原则（Guidelines on Reduction in Sentences for Guilty Pleas）旨在鼓励有意认罪的被告，在司法程序开展时尽早认罪。

文告说：“这样做有明显好处，特别是对受害者而言。 被告及早认罪，可让受害者更快地让事件完结，使受害者和证人无需准备审讯和出庭作证，还可以更快地解决案件。”

但判刑咨询团强调，无意鼓励原本打算抗辩的被告认罪。“每个被告都有权坚持自己无罪并要求接受审判，他们也可以就是否认罪寻求法律意见。”

目前被告如果认罪，在适当情况下已获得减刑，但认罪减刑指导旨在通过明确的减刑范围，让法庭根据被告认罪时间点加以考虑，以促进判刑一致，让判刑更清晰透明。英国和澳大利亚等其他司法管辖区，也有类似的指导方针。

根据文告，控辩双方可从2023年10月1日，在提交陈词时援引这份减刑指导原则。

除了让提呈判刑陈词的控辩双方作为指南，认罪减刑指导原则将协助被告在刑事诉讼中做出决定，并协助辩护律师给予客户专业意见。

指导原则不具约束力，只是供法官在判刑时参考，法官可以决定在特定案件中不采用指导原则，例如采用将有违公共利益。

根据认罪减刑指导原则，减刑分四阶段，过堂、审前会议、审讯前后，减刑幅度也从30%递减至5%。

认罪减刑指导原则已上载到www.sentencingpanel.gov.sg/resources/guidelines/guilty-pleas，公众可上网查询详情。

去年6月正式成立的判刑咨询团，主席为上诉庭法官庄泓翔，成员包括：文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉、司法人员及总检察署、内政部、律政部、警察部队和新加坡律师公会的代表。