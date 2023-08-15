酒店业者可从非传统来源地招聘客工 担任客房清洁工和搬运工

人力部宣布扩大非传统来源地职业清单涵盖的职位，本地持有执照的酒店将能从9月1日开始，从孟加拉、印度、缅甸、菲律宾、斯里兰卡和泰国，聘请持工作准证的客房清洁工和搬运工。

人力部是在星期二（8月15日）宣布这项消息，并指出新宣布是与新加坡旅游局商议后的结果。

人力部是在2022年国会拨款委员会在辩论人力部开支预算时，宣布推出非传统来源地职业清单，以帮助企业应对S准证薪金门槛的逐步调高。企业可以从非传统来源地以工作准证聘用特定岗位的员工。这些岗位职业都面对人手紧缺、较少新加坡人从事，以及难以自动化的情况。

除了客房清洁工和搬运工，人力部早前宣布的岗位还有七个，包括印度餐馆厨师、食品加工人员、钣金工人、索具和电缆熔接人员、焊工和火焰切割人员。

新加坡酒店协会执行董事邢紫薇说：“新加坡酒店协会与旗下160名会员欢迎将客房清洁工和搬运工纳入非传统来源地职业清单（Non-Traditional Source Occupation List）。这些职位对于提供卓越服务和难忘客户体验至关重要，但招聘合适人才变得越来越困难。通过这一举措，酒店将可利用非传统来源，缓解运营挑战，维护新加坡作为首选旅游目的地的声誉。”

另外人力部也公布印度餐馆可以如何从印度、孟加拉和斯里兰卡聘请厨师。他们只须从9月1日起，到人力部网站填写表格即可。由业界和政府利益相关者所组成的评委会将会审查申请，符合条件的餐馆之后能通过人力部工作准证线上平台提交工作准证申请。