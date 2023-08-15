稳定币监管框架出台 流通超500万元发行商须持等值资产

在本地发行的和单一货币挂钩稳定币（stablecoin）若流通价值超过500万元，发行商须要持有至少等值的现金或短期政府债券构成的储备资产，资产须以挂钩货币计价，发行机构至少要有100万元的资本。

新加坡金融管理局星期二（8月15日）发布文告，公布针对在本地发行稳定币的监管框架。金管局去年10月对此展开公开咨询，最新宣布框架考虑了当局收到的反馈，目的是确保在新加坡受监管的稳定币价值高度稳定。

稳定币是与至少一项法定货币挂钩的数码代币，旨在维持稳定的价值。

金管局说，如果监管得当，能够保持价值的稳定，稳定币就可作为一种可信赖的交易媒介，支持创新，包括数码资产的“链上”购买和销售。

金管局要求，在新加坡发行的稳定币只能和新元或任何10国集团（G10）货币挂钩，如美元、英镑、日元等。储备资产只能包括所挂钩货币计价的现金、现金等价和三个月政府债券。储备资产须进行审计，并隔离资产，以便按面值及时赎回。

如果用户要赎回，发行机构要在五个工作日内完成。

发行机构不可从事其他业务活动，例如投资或向其他公司提供借贷、借出稳定币或其他数码代币、以及数码代币交易。

只有满足框架所有要求的稳定币发行商才能向金管局申请认可稳定币，并将其标记为”新加坡金融管理局监管的稳定币”。这让用户能够把受金管局监管的稳定币与其他数码代币区分开来。

金管局副局长（金融监管）何恒心在文告中说：“金管局的稳定币监管框架旨在促进稳定币的使用，使其成为可信赖的数码交换媒介，成为法定币和数码资产生态系统间的桥梁。”

发行商若希望发行的稳定币被认可为”新加坡金管局监管的稳定币”，金管局鼓励他们尽早做好合规准备。

去年5月TerraUSD稳定币突然崩盘，引发加密货币市场大震荡，许多投资者蒙受亏损。稳定币不再稳定，引发全球监管机构对该领域的关注。多个国家和地区已先后进行咨询或颁布立法草案，包括日本、欧盟、英国和香港等地。