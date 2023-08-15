本地股市周二早盘疲弱 但英伟达带动本地科技股上扬

美国科技股在美国隔夜股市的强劲表现，未能抵消市场对中国房地产危机的担忧，新加坡海峡时报指数星期二（8月15日）在早盘交易中表现疲弱，截至中午微升3.20点或0.1％，报3250.90点。

海指成份股方面，15只上扬，六只持平，九只下滑。领涨的是海庭（Seatrium）和怡和合发（Jardine C&C），分别上涨1.50％和1.03％，报0.135元和33.50元。

领跌的是DFIRG零售集团（DFIRG）和皇胜酿酒（Emperador），分别下滑1.15％和0.97％，报2.59美元和0.51元。

另一方面，随着英伟达（Nvidia）大涨，带动本地科技股早盘表现良好。截至早上11时59分，福根集团（Frencken）股价上扬11%至0.91元、UMS控股上扬9%至1.12元、永科控股（AEM Holdings）上扬近5%至3.26元。

IG市场策略师叶俊荣指出，海指回吐了过去一个月的涨幅后，试图捍卫趋势线支撑位，以及约3245点的200天移动平均线（Moving Average）。若无法守住趋势线支撑位，且跌破3230点，海指有可能重新试探7月份3130点的低谷，而3260点则是海指须克服的阻力点。

截至11时50分，除了首尔因假期没有交易，其余的亚太股市涨跌不一。东京上涨0.74％，悉尼和台湾分别起0.58％和0.39％。香港下跌1.01％，深圳和上海分别下滑0.85％和0.29％。

中国人民银行（PBOC）出乎意料把一年期的中期借贷便利（MLF）下调15个基点，从2.65％至2.5％。野村（Nomura）分析师警惕，市场依然低估中国房地产崩盘的后果，新住房销售下滑引发的连锁反应或导致更多发展商违约，建筑材料需求下滑、工资下滑、消费走软等。

摩根大通（J.P. Morgan）的分析师也警惕，房地产融资挑战有可能形成“恶性循环”，信托违约可能直接导致中国经济增长下滑0.3％至0.4％。