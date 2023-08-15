吴振华：企业家出任总统是社会事业一大优势

有意参选总统的吴振华说，由企业家出任总统对推动社会事业是一大优势。

吴振华星期二（8月15日）受邀到新加坡潮州八邑会馆出席交流会。被问到如何帮助社会事业时，吴振华说，成功的企业家到了某个阶段，都会自然而然开始回馈和服务社会，因此由企业家出任总统是一大优势。

“企业家进了总统府，也一样会做这件事。我想他们会做得更好，因为他们会发起很多新的思想……企业家一定会想怎么跟进，怎么做得更好，怎么做得更大。”

他也以“总统挑战”慈善活动为例说，这是好的计划，不过筹到的款项不足以应付弱势群体需求。

吴振华说，企业家的做法，是叫上其他企业家，共同设立基金。

“比方说，设立10亿元的基金，保全资本，每年5％到6％的回报率，就等于5000万到6000万元……企业家来推动社群事业，一级棒。”

另有参与者问他，在新加坡不常听到总统发言，总统“像大伯公”，如果他当选会有什么不同的作风。

吴振华说，以企业家的性格，他“肯定不会成为大伯公”。他重提他有意推出的总统年度成绩单，认为这能让民众看到总统在进行的工作。

“这样人民就知道总统不是大伯公，其实他有很多东西可以做。当人民明白了，就觉得总统是重要的。”

在华人的宗教里，大伯公是一尊镇坐着纹风不动的神明，在本地语境里，有“不做事、充当人头”的负面涵义。