卢卡斯影业结束本地业务 将助受影响员工寻就业机会

因应行业和商业环境的变化，美国卢卡斯影业（Lucasfilm）结束新加坡的业务。卢卡斯影业和相关政府机构正在协助受影响的本地员工在其他公司寻找工作机会。

新加坡经济发展局（EDB）和资讯通信媒体发展局（IMDA）星期二（8月15日）发联合声明指出，这些受影响员工接受过设计师、技术工程师和技术支援人员等不同职能的培训，他们的技能和创意在更广泛的媒体行业及其他正在迈向数码化发展的行业仍非常抢手。

联合声明也说，卢卡斯影业在新加坡营运期间，通过知识和技术转让，为业界培养了世界一流的数码动画人才。

“虽然全球媒体业正经历转型，但对于致力于发展具竞争力和创新生态系统的国际媒体公司而言，新加坡仍是一个有价值、有吸引力的枢纽。”

卢卡斯影业旗下的Industrial Light And Magic（简称ILM）自2006年起在新加坡开展业务。它的前身Lucasfilm Animation Singapore主要参与过《星球大战复制战纪》（Star Wars: The Clone Wars）的制作。

ILM告诉亚洲新闻台（CNA）：“受这个行业的一些经济因素影响，我们在接下来几个月将整合旗下全球业务，并关闭新加坡的工作室。”

ILM表示将尽可能提前通知员工，并为他们提供调往公司其他工作室的机会。除了新加坡和旧金山的总部，ILM在温哥华、伦敦、悉尼和孟买等地也设有工作室。