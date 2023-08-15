雇主聘年长员工 可申请新部分工时员工重新雇佣津贴

为了更好地满足老龄化劳动市场的劳动力需求，政府推出新的部分工时员工重新雇佣津贴。企业如果提供重新受雇员工兼职工作机会、灵活工作安排和职业结构规划，每聘请一名年龄60岁及以上的年长居民雇员，可获得2500元津贴，上限50人或12万5000元。

新加坡全国雇主联合会（SNEF）星期二（8月15日）发文告指出，雇联会将负责管理新的部分工时员工重新雇佣津贴（Part-time Re-employment Grant，简称PTRG）。这项计划旨在支持雇主提供更多灵活工作选项，以吸引和留住年长员工。

人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生，今年3月在国会拨款委员会辩论人力部开支预算时透露，PTRG延长至2025年后，年长雇员有更多机会重新受雇。这项津贴计划已从4月开放申请。

雇联会在新版PTRG中，为有意申请津贴的企业，提供免费的职业结构规划（Structured Career Planning，简称SCP）工作坊。SCP是一项正式且审慎的职业和技能对话流程，致力于提高雇员的长期生产力，最大限度地提高他们为雇主带来的附加价值。

工作坊除了会提供企业管理层必要的资源，以正式落实SCP政策，也会通过角色扮演，让负责人力资源的企业人员，在处理年长员工的期望和工作时，运用同理心。

之前未申请相关津贴和有意思申请新一轮津贴的公司，可拨电62907694联系雇联会，或电邮swsp@snef.sg。