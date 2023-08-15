国大推出医疗专业共通课程和新副修课 促进跨学科协作

从今年8月的新学年起，新加坡国立大学推出医疗专业共同教育课程，修读医学、牙科、护理学和药剂学的学生将在首两年上这门共同课程，并参与跨学科学习项目。

来自这四个科系的约870名新生是首批上共同教育课程的学生，共同教育课程有五门课，占课时的约一成。内容包括医疗数据分析、数码技能、影响健康的社会和行为因素等。

不同科系的学生也将组队参与“追踪病患体验”，有四到五次机会上病患的家，与病患建立联系，认识跨学科医疗工作者协作的重要性。

医学院学生也必须修读生物医学信息学（Biomedical Informatics）这门副修课，认识对医疗领域实用的数据科学、人工智能等内容，课程调整针对8月入学的新生。

国大星期二（8月15日）宣布加强本科生医疗教育课程的计划，以支持我国推动“健康SG”，提升预防保健和综合医疗护理。这是国大各医疗类科系首次共同改进课程，并推出副修课。

国大也将开办综合保健医疗（Integrative Health）副修课，开放给非医疗类科系学生报读。首届将有50个学额，校方将逐步增加学额。约两年的课程有五门课，主要让学生认识医疗环境的转变与技术、本地和区域医疗概况等。

最后一门课是研究项目，来自跨科系的学生根据企业或社区伙伴的实际问题开发解决方案。