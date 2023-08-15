被指没有谨慎驾驶或危险驾驶 五男16日被控

被指开车时没有注意或没有在行人路口停下导致他人受伤，五名男驾驶因个别涉及不同车祸，星期三（8月16日）将被控上法庭。

新加坡警察部队星期二（15日）发文告说，五名年龄介于31岁至60岁的驾驶员，将在星期三被控。当中四人被指没有谨慎驾驶导致他人重伤，另一人则是涉嫌危险驾驶导致他人受伤。

第一起案件发生于2022年8月27日，一名36岁男驾驶在淡滨尼61街和淡滨尼6道的交叉路口右转，撞上一名在行人绿灯过马路的民众，导致他受重伤。

第二起案件发生在今年1月19日，当时一名60岁男子驾驶货车在德福12巷行驶，结果撞上一名骑脚踏车过马路的骑士。

在第三起案件中，一名45岁男子今年3月20日，开车在加冷—巴耶利峇快速公路（KPE）往滨海快速公路（MCE）方向行驶时，随意切换车道，结果与一辆直行的电单车相撞，导致骑士受重伤。

第四起车祸发生于今年3月30日，一名50岁男驾驶被指在波斯陶路（Portsdown Road）一带的路口，没有看清楚路况，也没有在停车线（stop line）前停车，结果撞上一辆德士，导致德士司机受重伤。警方说，男驾驶曾在2022年5月2日，因不顾他人安全驾驶被控。

以上四人都各面对一项没有谨慎驾驶导致他人重伤的控状。

在最后一起案件中，一名31岁男子今年4月10日在惹兰勿刹一带闯红灯，结果撞伤两名年长行人。他将以一项危险驾驶导致他人受伤的罪名被起诉。

根据陆路交通法令，没有谨慎驾驶导致他人重伤若罪成，可被罚款最高5000元、最长两年监禁或两者兼施。至于危险驾驶导致他人受伤，则可被罚款最高1万元、最长两年监禁或两者兼施。同时，若罪成也会被吊销驾照。

交警严厉看待任何枉顾其他公路使用者安全的驾驶行为，并促请所有公路使用者遵守交通规则。