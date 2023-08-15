调查：76%女佣曾被指偷窃 少过两成被控

早前涉偷窃被判无罪的女佣莉雅妮，在案件审理期间四年没法工作。客工援助组织情义之家以这起案件为背景，对100名曾被怀疑涉及罪案的女佣进行调查，发现76%被指偷窃，但其中不到两成被控上法庭。

情义之家（HOME）星期二（8月15日）发表调查报告，公布上述数据。

从2019年1月至2022年6月，情义之家访问100名曾寄宿在旗下收容所的女佣，总结出本地女佣被指控的情况，并就此提出相应建议。

报告显示，偷窃是最常见的指控，占76％。其次是虐待雇主家人（13%）。其他指控包括借贷、洗黑钱和持非法护照等。

在所有指控中，36%因被诬赖或证据不足，当局没采取进一步行动；43%被严厉警告、3%则被销案。最终被提控上庭的女佣，只占了18％。

以偷窃为例，76人被指犯罪，只有14人被控上庭。

情义之家认为，这些指控影响女佣的生计和生活，还造成巨大的精神压力，因此提出四大建议。这些建议是：调查期间允许女佣工作、允许接到严厉警告的女佣继续在本地工作、女佣应有外出居住的选择，以及女佣更换雇主的权利应得到更多保障。

印度尼西亚籍莉雅妮（Parti Liyani，48岁）案发时是樟宜机场集团前主席廖文良的女佣，工作约九年。她被指控偷窃廖家总值3万4600元的财物，她原本被判罪成和坐牢26个月，但她在2020年9月向高庭上诉得直，洗脱偷窃罪名。