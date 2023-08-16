周三开盘值得关注个股

美国银行股面对评级下调风险，加上对中国经济前景担忧，促使美国三大股指隔夜收低，料对亚洲股市造成下行压力。

标准普尔500指数下跌1.16％至4437.86点，当中442只成份股下跌。道琼斯工商指数下跌1.02％至34946.39点；科技股为主的纳斯达克综合指数下跌1.14%，至13631.05点。

评级机构惠誉（Fitch）分析师警告美国银行业评级面对下调风险，美国主要银行包括摩根大通（JPMorgan Chase）、富国银行（Wells Fargo）和美国银行（Bank of America）应声下跌逾2%。

东京和首尔股市星期三（8月16日）低开，各跌1.11％和1.06％。

新加坡海峡时报指数星期二（15日）下跌14.96点或0.46％，报3232.74点。

本地股市星期三开盘值得关注个股：

1.新翔集团（SATS）2024财年第一季净亏2990万元，亏损幅度同比扩大740万元或32.9％，每股亏损2分，高于去年同期的1.6分。

继今年4月完成对环美航务（Worldwide Flight Services，简称WFS）的收购后，集团星期二闭市后发布截至6月底的2024财年首季业绩报告。

若扣除收购环美航务的一次性费用，集团核心亏损为1740万元，低于去年同期的1950万元（已纳入政府提供援助940万元）。

2.新加坡航空公司（SIA）最新业务数据显示，7月保持强劲的客流量和载客率，客运能力同比增长28.1％。新航和酷航7月共运送300万名乘客，同比增长45.1％；载客率为89.8％，同比增长2.4个百分点。其中，新航载客率为89.0％，酷航载客率为92.7％。

3.金光能源与资源（Golden Energy and Resources）要求即日起停牌，它的自愿无条件收购献议于星期二结束，而公众持股率在7月11日已低于10％。

4.列入观察名单的Eneco Energy开市前要求暂停交易，表示稍后有事情要公布。