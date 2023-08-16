大士关卡出境电单车通道 早高峰转为入境纾解拥堵

为了加速早高峰时期入境电单车的通关效率，移民与关卡局5月起推出“朝阳行动”，将大士关卡30个电单车出境通道转换为入境通道，以改善入境交通的拥堵情况。

移民局星期三（8月16日）邀请媒体到大士关卡，了解“朝阳行动”（Operation Sunrise）的运作模式。

《联合早报》记者现场观察，移民局人员和辅警会重新布置道路的围栏，在入境处开出一条新道路，引导抵达入境区的电单车转到出境区通关。

当局同时也会在出境区的入口处设置围栏，暂停所有出境车辆进入，待区内的入境电单车全数通关后，再重新开放让出境车辆通行。

在早高峰期间，当局会多次布置围栏转换出入境通道，每一次约五至10分钟。

据移民局提供的资料，大士关卡星期一至星期五的每日通关人数高达12万3000人，骑电单车出入境者则有6万8000人，比疫情前多出3000人，占了总通关人数的55%。

移民局透露，在星期一至星期五早上5时至9时的高峰期，有约2万2000人骑电单车通关，九成是入境者。

大士关卡的入境区和离境区各有40个电单车自动通关通道，但早上离境的人数不多，当局因此将原本30个电单车出境通道，转换为电单车入境通道。

这意味着星期一至星期五的早高峰时段，电单车入境者可使用70个自动通关通道入境。