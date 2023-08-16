准新人9月25日起可上网注册结婚 结婚证书将数码化

9月25日起，注册结婚手续全面数码化，准新人从提交结婚通知书到领取数码结婚证书都可上网完成，不必亲自到婚姻注册局办理行政手续。

结婚证书电子化后，准新人不必在纸版结婚证书上签字。他们仍可向婚姻注册局索取一份象征式的纸质结婚证书作为纪念。

社会及家庭发展部，以及文化、社区及青年部星期三（8月16日）发布文告宣布，下个月25日起，婚姻注册局和回教婚姻注册局启用提升版“我们的结婚路程”（Our Marriage Journey，简称OMJ）网站，让准新人可以在线上注册结婚。

目前，OMJ网站允许其中一名准新人上网提交结婚通知书。之后，这对准新人须到婚姻注册局或通过视讯完成宣誓声明和查证文件等手续。

上述程序数码化后，结婚双方都须使用Singpass上网提交结婚通知书。由于双方的个人资料已通过Singpass认证并且会自动填入网络申请表格，准新人在线上完成宣誓声明即可。

无法在网上申请结婚的新人，仍须亲自到婚姻注册局或回教婚姻注册局登记结婚通知书，或完成文件认证和宣誓声明。他们包括未满21岁、持有外国证件，以及再婚的新人。

民事婚姻纸版结婚证书将走入历史

从9月25日起，婚姻注册局将颁发数码结婚证书，民事婚姻的纸版结婚证书走入历史。

目前，新人和结婚证人在结婚宣誓仪式上，必须在纸版结婚证书上签名。婚姻宣誓官过后须把签好的结婚证书归还给婚姻注册局，才算完成婚姻注册。

往后，新人和结婚证人无须在纸版结婚证书上签名，婚姻注册局会在新人宣誓结婚后把数码结婚证书电邮给他们。新人可将数码证书存档，日后作为两人结婚的证明。

宣誓新人若想保留签字仪式以示庄重，可向婚姻注册局索取一份象征式的纸质结婚证书，或到OMJ网站自行下载打印，甚至自己设计一份象征式证书，并且在上面签名作为留念。

宣誓仪式后，婚姻宣誓官只需上网为新人完成结婚注册程序，不必邮寄或亲自到婚姻注册局交还结婚证书。

回教婚姻注册局则从明年起颁发数码结婚证书。

公众可上网：https://www.marriage.gov.sg，或拨打婚姻注册局（6338 7808）和回教婚姻注册局（6337 0207）的热线号码，询问有关民事婚姻和回教婚姻的注册程序。