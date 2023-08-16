陈钦亮：成立总统私人办公室 收集民意向总理反馈

有意参选总统的职总英康前总裁陈钦亮说，若当选将用总统薪金成立总统私人办公室，收集民意并向总理反映。

他星期三（8月16日）早走访丹戎巴葛坊巴刹与熟食中心，接受媒体访问时花了五分多钟，列举他对我国交通系统的诸多不满。

陈钦亮说，他过去15年曾向交通部和陆路交通管理局提出很多反馈，但有关当局只确认收到反馈，未与他进一步跟进。

他说：“如果我是总统，我想我会得到答复。”

陈钦亮因此打算，如果当选，成立总统私人办公室来收集公众反馈，并以总统薪金来资助这个办公室。他说：“我会在与总理的每周讨论中提出这些反馈。”

我国宪法对民选总统的职责有清楚界定，主要掌管国家储备金“第二把钥匙”，并能够在一些情况下行使否决权。总统并非另一个权力中心。

对于一些人可能批评交通课题不属于总统选举范畴，而是全国大选，陈钦亮说，持有这样观点的只是少数。他说：“我不必遵从这些人的观点。我遵从多数人的意见。 有些人是恶意的。 他们的观点只是为了制造麻烦。”

陈钦亮：避开多角战是主要目标

陈钦亮早前曾表示，为避免分散体制外候选人的选票，如果他和企业家吴振华同时成为合格候选人，将与吴振华讨论由其中一人参选。吴振华之后回应这番言论，称两人没有达成任何协议。

尽管如此，陈钦亮重申，避开多角战仍是他的主要目标。

他说：“人们作出声明，但到了关键时刻，他们会改变主意。我希望他能够持开放态度，讨论是他退出还是我退出。”

至于新加坡政府投资公司（GIC）前首席投资官黄国松，陈钦亮说，他不认为黄国松是独立候选人，因此不会与他谈，但祝他一切顺利。

此外，选举局星期三早上也发文告提醒，选举期间不得发表选举民调结果，或是任何民调相关内容。据了解，陈钦亮的团队正通过聊天应用，了解人们的投票倾向。

他受访时说，私下进行民调是为了解民众的想法，知道他们比较支持他还是吴振华。他清楚我国法律规定不能发表民调结果。