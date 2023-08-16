新加坡股市周三早盘跌0.54％

紧随华尔街隔夜股市收低，亚太股市星期三（8月16日）早盘几乎全线下跌。新加坡海峡时报指数截至中午报3215.14点，下跌17.60点或0.54％。

海指早盘最低3206.24点。本地股市全场成交量6亿1311万股，交易总额4亿8217万元。上升股209只，下跌股298只。

30只海指成份股之中，跌幅最显著的是皇胜酿酒（Emperador）和新翔集团（SATS），各跌1.94％和1.53%，报0.505元和2.58元。

除了吉隆坡股市逆势微升0.21％，悉尼、首尔、香港和东京股市的跌幅介于0.95％至1.36％，深圳、上海和台北股市的跌幅不超过0.3％。

IG分析师叶俊荣指出，中国近日公布一连串令人失望的经济数据，对区域而言不是好消息。针对中国三个月内第二次降息，中国人民银行星期二把一年期中期借贷便利（MLF）下调15个基点至2.5％，他认为这反映当局预计经济疲软的严重程度将持续更长时间。

Straits Investment Holdings基金经理巴尔加瓦（Manish Bhargava）告诉彭博社，通货紧缩压力（deflationary pressure）造成中国目前出现类似经济衰退情况，对国内经济及全球互动产生重大影响。“基于担心经济衰退和潜在回报减少，投资者可能会对向中国配置资金持谨慎态度。”