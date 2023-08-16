共享空间需求增 土管局为武吉知马国有房地产招标

本地共享居住需求增加，继小印度之后，新加坡土地管理局将把武吉知马一带的国有房地产出租，供共享居住使用。

土管局星期三（8月16日）发文告说，社会趋势和偏好的改变，使共享居住空间的需求日益上升。为此，当局将出租更多国有房地产供共享居住，包括位于26爱文士路（Evans Rd）的三层楼建筑。

这座建筑（不包括01-08单位）的总楼面面积超过6500平方米，租期为五年，之后可申请延长四年。

土管局说，建筑可提供服务式公寓、学生宿舍或办公室用途，并包括最多200平方米的餐饮场所。

小印度九国有房地产标案 由Eco-Energy获得

位于79号至95号兴都路（Hindoo Road）的双层建筑是我国首个以共享居住空间概念出租的国有店屋。（土管局提供）

《联合早报》早前报道，土管局3月为小印度兴都路（Hindoo Road）79号至95号的九座国有房地产的双层建筑招标，首次用于经营共享居住空间。

这些建筑的总楼面面积近1700平方米，租期为五年，之后可申请延长四年。

土管局星期三在文告中宣布，Eco-Energy私人有限公司成功得标，与共享居住空间经营业者Cove Living私人有限公司联合管理。本轮竞标共吸引16组投标者，当局以“价格与素质准则”（Price-Quality Method，简称PQM）评估。

建筑内的18个公寓式单位将重新装修，并打造公共空间。（Eco-Energy 提供构想图）

根据竞标企划案，这九座建筑将重塑成“1925 Quarters”，以反映那里在20世纪曾是新加坡市政职员宿舍的历史。

建筑内的18个公寓式单位将重新装修，并打造供租客吃喝玩乐的公共空间，促进社区凝聚力。建筑内也会设有环保节能的设备。