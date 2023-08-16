李总理：新加坡人不应有误解 认为储备金足够多

李显龙总理认为，新加坡的储备金可在我们面对困难时提供保障，包括面对金融危机和冠病疫情时。不过，若认为储备金足够多，因此可以花掉额外的部分，则是新加坡人可能抱有的最大误解。

李总理是在接受英语电视频道CNA的访问时，谈到新加坡的储备金并发表上述看法。他指出，储备金确保了新加坡在面对危机时可以留有一手来面对，不会陷入困境。人们应把储备金视为未雨绸缪的资金，在情况允许之下应该不断增加储备金，确保下一代人能处于更安稳的位置。

他也强调，新加坡一旦失去储备金就很难再积累起来，因为我国经济不可能像上世纪70、80年代一样，每年取得非常高速的增长，因此难以将大部分的收入投入储备金。即使新加坡不像从前那么贫困，但由于我们的期待和需求也在增长，我们的经济可能无法承受将2％至3％的国内生产总值存入储备金。

谈到第四代领导班子该如何应对新加坡的开支不断增加、但投资回报可能不会增加那么快时，李总理强调第四代领导人已意识到这一点，也明白须以可持续的方式确保新加坡能够自给自足，这也是为什么政府会选择在今明两年调高消费税。目前的挑战是让新加坡人都了解这一点，及早巩固财务保障。

另外，李总理也谈到储备金制度的转捩点，他认为转捩点出现在政府意识到储备金是一笔很庞大的款项，因此需要第二把钥匙之时。建国总理李光耀在1984年的国庆群众大会上率先提出民选总统制，之后逐步规划和落实这个概念。政府在接下来几年也不断调整和改善民选总统作为国库第二把钥匙的制度。

李总理也指出，总理、财政部长和整个内阁都须向新加坡人交代，确保国家的储备金得到妥善管理。这就包括委任正确的人来管理储备金，并确保他们能胜任这份工作，但不是过度猜疑或干涉。