选举局：潜在候选人有充足时间提交资格申请和准备参选

针对总统选举时间表过于仓促的质疑，新加坡选举局强调，潜在候选人有充足时间提交总统候选人合格证书申请和准备参选。

选举局星期三（8月16日）发声明说，虽然总统选举委员会必须最迟在提名日前一天，即8月21日宣布决定，但其实，一旦委员会得出有关申请者是否符合参选资格的决定，就可将结果告知申请者。

声明相信是回应职总英康前总裁陈钦亮有关总统选举时间表过于仓促和不公平的质疑。

有意参选总统的陈钦亮上星期天（13日）在个人网站发文称，从宣布合格候选人到提名日，只有不到一天的时间，这使得合格候选人没有足够时间达成协议，避免分散选票。他也得在不确定是否有资格参选的情况下，提前花钱印制竞选海报等。

对此，选举局在声明中说，今年的总统选举自6月13日以来就开放申请候选人合格证书，申请表格当天也挂在选举局网站上。当局曾鼓励潜在候选人尽早提交申请。

选举局说：“潜在候选人因此有充足时间提交资格证书和准备参选。我们也留意到，个别潜在候选人自6月以来已表态和公开他们参选总统的意愿，并与公众和媒体进行接触和互动，甚至在他们申请合格证书之前。”

当局也强调，为公平对待所有潜在候选人，候选人合格证书申请将于选举令状颁布后五天（星期天除外），即8月17日截止。总统选举委员会将对期限前提交的申请进行斟酌，并将决定告知申请者。